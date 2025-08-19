Inscription
#Essais

Gestion des ressources humaines dans la Fonction publique

Frédéric Colin

ActuaLitté
Le guide complet pour appréhender la gestion des RH dans la fonction publique Cette nouvelle édition fait un point complet sur la gestion des RH dans la fonction publique en intégrant notamment les mesures de la loi 3Ds, en mettant l'accent notamment sur les transferts de compétences "à la carte", les expérimentations comme le financement du RSA tout en simplifiant l'action publique locale malgré les contraintes spécifiques à la fonction publique avec parmi elles, l'accomplissement d'une mission de service public, l'accès à l'emploi public, la stabilité du lien professionnel via la titularisation... L'auteur présente les grandes innovations de ces dernières années comme par exemple les nouvelles missions confiées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), avec le contrôle du respect de la déontologie par les agents publics, ou encore la mise en place du télétravail pour les agents publics qui se poursuit. Surtout, toutes les collectivités territoriales ont eu à définir des lignes directrices de GRH en déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des RH, et en fixant des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Au final, cet ouvrage permet de faire le point sur l'entrée en vigueur de ces mesures innovantes et met également en perspective les avancées récentes dans l'utilisation de l'intelligence artificielle avec notamment le développement du "live chat" en ligne, le dernier datant de mars 2023, le Live chat "métiers de la police nationale" . Points forts - Comprendre les évolutions de la Fonction publique, pour préparer les concours ou pour exercer son activité professionnelle - Un point complet sur toutes les grandes innovations de ces dernières années dans la GRH publique

|

Auteur

Genre

Fonction publique

Paru le 19/08/2025

156 pages

22,00 €

9782297268097
