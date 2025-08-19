Inscription
#Polar

Survivors bikers

Aurélie Lavallée, Pierrette Lavallée

Après des années passées derrière les barreaux, Jonas est libre. Mais cette liberté a un goût amer. Car pendant qu'il purgeait sa peine, Daliah - celle qu'il a quittée pour mieux la protéger - a refait sa vie... et s'apprête à en épouser un autre. Furieux. Brisé. Déterminé. Jonas n'est plus le même homme. Il est un Survivor. Et quand le M-C est pris pour cible par une menace anonyme, il plonge sans hésiter dans les abysses d'une enquête dangereuse. Ce qu'il va découvrir pourrait bien faire voler en éclats les fondations du club. Et au coeur du chaos, une vérité s'impose : il n'a jamais cessé d'aimer Daliah. Et s'il doit tout brûler pour la sauver, alors qu'il en soit ainsi.

Par Aurélie Lavallée, Pierrette Lavallée
Chez Editions Sharon Kena

|

Auteur

Aurélie Lavallée, Pierrette Lavallée

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

Survivors bikers

Aurélie Lavallée, Pierrette Lavallée

Paru le 19/08/2025

290 pages

Editions Sharon Kena

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782819112877
