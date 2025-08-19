Survivors bikers

Après des années passées derrière les barreaux, Jonas est libre. Mais cette liberté a un goût amer. Car pendant qu'il purgeait sa peine, Daliah - celle qu'il a quittée pour mieux la protéger - a refait sa vie... et s'apprête à en épouser un autre. Furieux. Brisé. Déterminé. Jonas n'est plus le même homme. Il est un Survivor. Et quand le M-C est pris pour cible par une menace anonyme, il plonge sans hésiter dans les abysses d'une enquête dangereuse. Ce qu'il va découvrir pourrait bien faire voler en éclats les fondations du club. Et au coeur du chaos, une vérité s'impose : il n'a jamais cessé d'aimer Daliah. Et s'il doit tout brûler pour la sauver, alors qu'il en soit ainsi.