#Roman francophone

Cette lumière rouge

Emeline Bonin

Maïa a toujours cru qu'elle pouvait avancer sans regarder en arrière. Indépendante, forte en apparence, elle maîtrise l'art de cacher ses fêlures. Mais certaines blessures ne disparaissent pas simplement parce qu'on les ignore... Quand Alex entre dans sa vie, il devient le déclencheur d'un bouleversement qu'elle n'avait pas anticipé. Malgré elle, il ravive des douleurs enfouies, soulève des vérités qu'elle refusait d'admettre. Accompagnée d'Amanda, sa thérapeute, et portée par ses amis, Maïa plonge dans un cheminement intime, explorant les failles de son passé pour mieux comprendre celles de son présent. Un jeu de chamboule-tout aussi nécessaire que déstabilisant !

Par Emeline Bonin
Chez Les éditions du Panthéon

Auteur

Emeline Bonin

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

Cette lumière rouge

Emeline Bonin

Paru le 19/08/2025

240 pages

Les éditions du Panthéon

21,90 €

9782754774840
