BTS CJN Accompagnement du client selon les règles déontologiques

Cet ouvrage prépare l'épreuve du BTS Collaborateur Juriste Notarial " Accompagnement du client selon les règles déontologiques " en mobilisant et en activant une variété de savoirs et savoir-faire juridiques (rédaction d'actes notariés) lors de la conduite des dossiers en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial, en droit des biens dans le domaine de l'immobilier ou de l'entreprise, dans une situation et un contexte professionnel précis tels que la succession ou la vente d'un bien selon les règles du code de déontologie notariale. Cet ouvrage saura répondre aux besoins et interrogations des étudiants, qu'ils soient en initial ou en alternance, mais aussi aux professionnels du notariat. Ils y trouveront : - La présentation et la définition des principales règles déontologiques notariales ; - Une analyse sociologique de la compétence notariale ; - Des fiches synthétiques schématisées et en tableaux qui proposent les savoirs liés aux thèmes présentés ; - Les activités professionnelles notariales (avec les corrigés) par thème, qui sont un atout pour aider à présenter à l'examen les dossiers professionnels réalisés en étude, et à appliquer les indicateurs d'évaluation pour objectiver le niveau d'acquisition de la compétence à atteindre ; - La méthodologie du portfolio, pour l'organisation et la présentation rigoureuses des activités notariales ; - La méthodologie de préparation des oraux axée sur la communication orale, l'analyse du contexte et l'expertise de l'activité professionnelle notariale choisie.