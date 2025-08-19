Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

BTS CJN Accompagnement du client selon les règles déontologiques

Nadia Jeanne de Chavigny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage prépare l'épreuve du BTS Collaborateur Juriste Notarial " Accompagnement du client selon les règles déontologiques " en mobilisant et en activant une variété de savoirs et savoir-faire juridiques (rédaction d'actes notariés) lors de la conduite des dossiers en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial, en droit des biens dans le domaine de l'immobilier ou de l'entreprise, dans une situation et un contexte professionnel précis tels que la succession ou la vente d'un bien selon les règles du code de déontologie notariale. Cet ouvrage saura répondre aux besoins et interrogations des étudiants, qu'ils soient en initial ou en alternance, mais aussi aux professionnels du notariat. Ils y trouveront : - La présentation et la définition des principales règles déontologiques notariales ; - Une analyse sociologique de la compétence notariale ; - Des fiches synthétiques schématisées et en tableaux qui proposent les savoirs liés aux thèmes présentés ; - Les activités professionnelles notariales (avec les corrigés) par thème, qui sont un atout pour aider à présenter à l'examen les dossiers professionnels réalisés en étude, et à appliquer les indicateurs d'évaluation pour objectiver le niveau d'acquisition de la compétence à atteindre ; - La méthodologie du portfolio, pour l'organisation et la présentation rigoureuses des activités notariales ; - La méthodologie de préparation des oraux axée sur la communication orale, l'analyse du contexte et l'expertise de l'activité professionnelle notariale choisie.

Par Nadia Jeanne de Chavigny
Chez Ellipses

|

Auteur

Nadia Jeanne de Chavigny

Editeur

Ellipses

Genre

Droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur BTS CJN Accompagnement du client selon les règles déontologiques par Nadia Jeanne de Chavigny

Commenter ce livre

 

BTS CJN Accompagnement du client selon les règles déontologiques

Nadia Jeanne de Chavigny

Paru le 19/08/2025

204 pages

Ellipses

29,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340105348
9782340105348
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.