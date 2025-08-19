Inscription
#Essais

Comptabilité générale

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

ActuaLitté
82 exercices corrigés qui permettent de pratiquer la Comptabilité générale et être prêt le Jour J ! Ces 82 exercices corrigés détaillés, expliqués et justifiés permettent de pratiquer la comptabilité générale ; ils abordent les techniques d'enregistrement de toutes les opérations réalisées par une entreprise à mettre en oeuvre, présentent l'ensemble des outils qu'il faut maîtriser et permettent de s'entraîner sur les différents types de sujets proposés le jour de l'examen. Cette nouvelle édition 2024 intègre le PCG 2025 conforme aux règlements de l'ANC adoptés en décembre 2023 relatifs à la modernisation des états financiers. Points forts - S'entraîner aux épreuves - Etre prêt le jour J - Conforme au Plan comptable général - Corrigés détaillés et expliqués - Des conseils de méthodologie pour savoir traiter avec pertinence les divers types de sujets susceptibles de "tomber" aux examens - Cet ouvrage complète le livre de cours "Mémentos - Comptabilité générale" des mêmes auteurs

Par Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Comptabilité générale

Comptabilité générale

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Paru le 19/08/2025

384 pages

Gualino Editeur

23,50 €

ActuaLitté
9782297286671
© Notice établie par ORB
