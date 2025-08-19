Exercices corrigés de comptabilité générale

82 exercices corrigés qui permettent de pratiquer la Comptabilité générale et être prêt le Jour J ! Ces 82 exercices corrigés détaillés, expliqués et justifiés permettent de pratiquer la comptabilité générale ; ils abordent les techniques d'enregistrement de toutes les opérations réalisées par une entreprise à mettre en oeuvre, présentent l'ensemble des outils qu'il faut maîtriser et permettent de s'entraîner sur les différents types de sujets proposés le jour de l'examen. Cette nouvelle édition 2024 intègre le PCG 2025 conforme aux règlements de l'ANC adoptés en décembre 2023 relatifs à la modernisation des états financiers. Points forts - S'entraîner aux épreuves - Etre prêt le jour J - Conforme au Plan comptable général - Corrigés détaillés et expliqués - Des conseils de méthodologie pour savoir traiter avec pertinence les divers types de sujets susceptibles de "tomber" aux examens - Cet ouvrage complète le livre de cours "Mémentos - Comptabilité générale" des mêmes auteurs