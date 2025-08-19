Inscription
#Essais

Histoire des idées politiques

Benjamin Galeran

Un panorama des principaux courants de la pensée politique occidentale depuis l'Antiquité grecque jusqu'au XXe siècle Enseignée en Faculté de Droit, l'Histoire des Idées Politiques est probablement la matière la plus foisonnante de l'Histoire du Droit. Particulièrement technique, elle est de ces matières qui laissent une large part à l'interprétation, et sa technicité en fait souvent une discipline difficile à appréhender pour les étudiants juristes ou politistes. Une présentation chronologiquement ordonnée et synthétique de l'évolution des Idées Politiques, depuis l'Antiquité grecque jusqu'au XXe siècle. L'approche chronologique retenue offre un état des lieux synthétique mais complet, présentant les courants et penseurs principaux tels qu'étudiés à l'Université. Points forts - Une présentation de l'évolution des Institutions en 48 pages - Une approche simple et claire via les notions-clés

Par Benjamin Galeran
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Benjamin Galeran

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Histoire des idées politiques

Histoire des idées politiques

Benjamin Galeran

Paru le 19/08/2025

48 pages

Gualino Editeur

5,50 €

9782297267182
