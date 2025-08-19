EKSKLIOUZIV. Vocabulaire russe B1-B2

A destination des apprenants de niveaux intermédiaire et avancé, cet ouvrage thématique a pour objectif de rendre plus accessible et raisonnée l'acquisition du vocabulaire russe contemporain. De la politique au tourisme en passant par l'écologie, le travail et la littérature, il couvre ainsi tous les domaines les plus actuels de la langue. Il propose ainsi pour chaque thème : - Les noms, adjectifs et verbes calqués sur le français ou très proches de leurs équivalents français ; - Les mots russes non transparents mais indispensables ; - Des exercices simples et efficaces (vrai/faux, traduction) ; - Un encadré pour ajouter ses propres mots et personnaliser son apprentissage ; En fin d'ouvrage, un mémento grammatical permet de réviser les points clefs.