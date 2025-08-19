Inscription
#Essais

Concours de gardien-brigadier de police municipale et de garde champêtre chef

Philippe-Jean Quillien, Gilles Janel

Vous voulez réussir le concours de gardien-brigadier de police municipale ou celui de garde champêtre chef ? Les épreuves exigent des savoirs en principe acquis pendant la période scolaire (maîtrise de la langue française et des techniques de rédaction), une culture policière et institutionnelle (notamment territoriale) de base et une bonne condition physique. Ces savoirs doivent être exploités en respectant des méthodes spécifiques. C'est pourquoi une préparation efficace exige de beaucoup s'entraîner, en faisant des rapports et des explications de texte et en répondant aux questions souvent posées à l'oral. Pour vous permettre de réussir le concours, les auteurs vous proposent les corrigés et les commentaires de 60 sujets de concours récents qui représentent la variété des sujets proposés par les centres de gestion.

Par Philippe-Jean Quillien, Gilles Janel
Chez Ellipses

|

Auteur

Philippe-Jean Quillien, Gilles Janel

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

Concours de gardien-brigadier de police municipale et de garde champêtre chef

Philippe-Jean Quillien, Gilles Janel

Paru le 19/08/2025

384 pages

Ellipses

22,00 €

9782340104112
