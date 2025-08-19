Concours de gardien-brigadier de police municipale et de garde champêtre chef

Vous voulez réussir le concours de gardien-brigadier de police municipale ou celui de garde champêtre chef ? Les épreuves exigent des savoirs en principe acquis pendant la période scolaire (maîtrise de la langue française et des techniques de rédaction), une culture policière et institutionnelle (notamment territoriale) de base et une bonne condition physique. Ces savoirs doivent être exploités en respectant des méthodes spécifiques. C'est pourquoi une préparation efficace exige de beaucoup s'entraîner, en faisant des rapports et des explications de texte et en répondant aux questions souvent posées à l'oral. Pour vous permettre de réussir le concours, les auteurs vous proposent les corrigés et les commentaires de 60 sujets de concours récents qui représentent la variété des sujets proposés par les centres de gestion.