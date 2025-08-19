Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

CEJM en cartes mentales BTS tertiaires

Camille Bousser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Culture Economique, Juridique et Managériale est une matière qui mobilise beaucoup de concepts et de connaissances. Dans le but de les maîtriser, être efficace dans vos révisions, comprendre la logique du programme et être capable de l'utiliser à bon escient, cet ouvrage présente : - Du cours synthétique pour retenir l'essentiel ; - Des cartes mentales pour mémoriser les notions ; - Le lexique à mobiliser et les auteurs à connaître pour faire la différence lors des examens ; - Des sujets corrigés pour s'entraîner aux épreuves. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants débutant dans la discipline, à ceux qui ont choisi un BTS pour s'immerger dans le concret, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent aller à l'essentiel. En complément, retrouvez des focus et des conseils de méthode sur la chaîne YouTube Mnemotactiques pour mieux réussir encore !

Par Camille Bousser
Chez Ellipses

|

Auteur

Camille Bousser

Editeur

Ellipses

Genre

BTS Tertiaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur CEJM en cartes mentales BTS tertiaires par Camille Bousser

Commenter ce livre

 

CEJM en cartes mentales BTS tertiaires

Camille Bousser

Paru le 19/08/2025

304 pages

Ellipses

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340103757
9782340103757
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.