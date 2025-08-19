CEJM en cartes mentales BTS tertiaires

La Culture Economique, Juridique et Managériale est une matière qui mobilise beaucoup de concepts et de connaissances. Dans le but de les maîtriser, être efficace dans vos révisions, comprendre la logique du programme et être capable de l'utiliser à bon escient, cet ouvrage présente : - Du cours synthétique pour retenir l'essentiel ; - Des cartes mentales pour mémoriser les notions ; - Le lexique à mobiliser et les auteurs à connaître pour faire la différence lors des examens ; - Des sujets corrigés pour s'entraîner aux épreuves. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants débutant dans la discipline, à ceux qui ont choisi un BTS pour s'immerger dans le concret, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent aller à l'essentiel. En complément, retrouvez des focus et des conseils de méthode sur la chaîne YouTube Mnemotactiques pour mieux réussir encore !