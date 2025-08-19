Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Comptabilité générale

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
86 exercices de comptabilité générale avec des corrigés rédigés et détaillés Ce livre va permettre à l'acquéreur d'acquérir le savoir-faire indispensable pour résoudre avec succès les exercices de comptabilité générale qui peuvent être proposés dans le cadre de ses études. Tout y est développé et méthodiquement expliqué à l'aide de corrigés rédigés et détaillés : les principes généraux de la comptabilité ; les opérations courantes ; les opérations de fin d'exercice. Points forts - Des énoncés proches de la réalité du travail des services comptables des entreprises - Donner la maîtrise des principes et des techniques de comptabilisation des différentes opérations de l'entreprise - Mettre en application l'ensemble de vos connaissances grâce à des exercices avec corrigés rédigés - Ce livre vous permet de mettre en oeuvre l'ensemble des connaissances développées par les mêmes auteurs dans leur livre Comptabilité générale (coll. les Zoom's)

Par Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Comptabilité générale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comptabilité générale par Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Commenter ce livre

 

Comptabilité générale

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Paru le 19/08/2025

276 pages

Gualino Editeur

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297286695
9782297286695
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.