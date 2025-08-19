86 exercices de comptabilité générale avec des corrigés rédigés et détaillés Ce livre va permettre à l'acquéreur d'acquérir le savoir-faire indispensable pour résoudre avec succès les exercices de comptabilité générale qui peuvent être proposés dans le cadre de ses études. Tout y est développé et méthodiquement expliqué à l'aide de corrigés rédigés et détaillés : les principes généraux de la comptabilité ; les opérations courantes ; les opérations de fin d'exercice. Points forts - Des énoncés proches de la réalité du travail des services comptables des entreprises - Donner la maîtrise des principes et des techniques de comptabilisation des différentes opérations de l'entreprise - Mettre en application l'ensemble de vos connaissances grâce à des exercices avec corrigés rédigés - Ce livre vous permet de mettre en oeuvre l'ensemble des connaissances développées par les mêmes auteurs dans leur livre Comptabilité générale (coll. les Zoom's)
Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot Chez
Gualino Editeur
