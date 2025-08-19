Inscription
#Essais

Analyse financière

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Utiliser un mémentos, c'est apprendre plus facilement et mémoriser plus rapidement ! C'est un cours complet et synthétique avec des aides pédagogiques différenciées. Il correspond à un enseignement dispensé en Licence et Master, est entièrement rédigé de manière structurée, claire et accessible et est à jour de l'actualité la plus récente. L'Analyse financière est une matière qui repose sur les données fournies par la comptabilité générale de l'entreprise et qui intéresse tous ceux qui sont en relation avec elle : actionnaires, fournisseurs, clients, salariés, banques. Elle étudie l'activité, la rentabilité et le financement de l'entreprise afin de formuler un diagnostic financier. Cet ouvrage présente les techniques à mettre en oeuvre et les outils à utiliser pour effectuer ce diagnostic sur la base des comptes individuels établis en conformité avec le PCG. Il contient de nombreuses applications corrigées pour en acquérir la pratique. Cette édition 2022/23 inclut le projet de règlement approuvé par l'ANC le 03/12/21 relatif à la modernisation des états financiers ainsi que les recommandations de l'ANC relatives à la crise Covid-19 et au conflit russo-ukrainien.

Par Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Analyse de la valeur

Analyse financière

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Paru le 19/08/2025

48 pages

Gualino Editeur

5,50 €

9782297286596
