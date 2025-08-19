Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Gestion des ressources humaines

Chloé Guillot-Soulez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les dimensions tant stratégiques qu'opérationnelles de la fonction GRH Le gestionnaire des ressources humaines apparaît comme un partenaire stratégique, acteur de la performance de l'entreprise par son accompagnement dans l'adaptation aux changements de celle-ci. L'ouvrage aborde les différentes dimensions de l'activité RH (recrutement, formation, rémunération, relations sociales...) ainsi que les défis futurs qu'elle a à relever. Points forts - L'ensemble des connaissances (le SAVOIR) nécessaires à l'étudiant en gestion présentées de façon claire et structuréeDe nombreux cas pratiques et illustrations pour permettre d'acquérir la pratique (le SAVOIR-FAIRE)Cet ouvrage peut être complété utilement par l'ouvrage d'"Exercices corrigés de GRH" du même auteur dans la même collection (coll. Les Zoom's)

Par Chloé Guillot-Soulez
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Chloé Guillot-Soulez

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Gestion des ressources humaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gestion des ressources humaines par Chloé Guillot-Soulez

Commenter ce livre

 

Gestion des ressources humaines

Chloé Guillot-Soulez

Paru le 19/08/2025

288 pages

Gualino Editeur

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297286121
9782297286121
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.