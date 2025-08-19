Gestion des ressources humaines

Les dimensions tant stratégiques qu'opérationnelles de la fonction GRH Le gestionnaire des ressources humaines apparaît comme un partenaire stratégique, acteur de la performance de l'entreprise par son accompagnement dans l'adaptation aux changements de celle-ci. L'ouvrage aborde les différentes dimensions de l'activité RH (recrutement, formation, rémunération, relations sociales...) ainsi que les défis futurs qu'elle a à relever. Points forts - L'ensemble des connaissances (le SAVOIR) nécessaires à l'étudiant en gestion présentées de façon claire et structuréeDe nombreux cas pratiques et illustrations pour permettre d'acquérir la pratique (le SAVOIR-FAIRE)Cet ouvrage peut être complété utilement par l'ouvrage d'"Exercices corrigés de GRH" du même auteur dans la même collection (coll. Les Zoom's)