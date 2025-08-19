Inscription
#Imaginaire

Aux profondeurs de la faille

Samuel Plouzennec

ActuaLitté
Après une chute vertigineuse dans une faille qui a coupé l'Europe en deux, un groupe de survivants se retrouve plongé dans un monde souterrain hostile, peuplé de créatures étranges. Entre alliances fragiles, confrontations violentes et découvertes d'écosystèmes inconnus, les protagonistes de cette dystopie tentent de trouver un chemin vers la surface, surmontant à chaque palier de nouveaux dangers. Dans un univers où règne la loi du plus fort, quelle valeur accorder à la loyauté et à l'amitié ?

Par Samuel Plouzennec
Chez Les éditions du Panthéon

|

Auteur

Samuel Plouzennec

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Science-fiction

Aux profondeurs de la faille

Samuel Plouzennec

Paru le 19/08/2025

288 pages

Les éditions du Panthéon

23,90 €

ActuaLitté
9782754774789
© Notice établie par ORB
