Aux profondeurs de la faille

Après une chute vertigineuse dans une faille qui a coupé l'Europe en deux, un groupe de survivants se retrouve plongé dans un monde souterrain hostile, peuplé de créatures étranges. Entre alliances fragiles, confrontations violentes et découvertes d'écosystèmes inconnus, les protagonistes de cette dystopie tentent de trouver un chemin vers la surface, surmontant à chaque palier de nouveaux dangers. Dans un univers où règne la loi du plus fort, quelle valeur accorder à la loyauté et à l'amitié ?