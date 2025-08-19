Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

La dissertation littéraire

Bénédicte Freysselinard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Argumenter facilement pour convaincre, mieux comprendre les nuances d'un point de vue opposé au sien, prendre la plume sans redouter la page blanche, jouer avec ses connaissances littéraires, exposer clairement ses idées en les hiérarchisant, réfléchir de façon autonome... Disserter, c'est un peu tout cela. C'est un exercice de l'esprit qui nécessite de s'entraîner régulièrement, un sport intellectuel qui demande des assouplissements et qui permet d'acquérir une endurance indispensable à la bonne santé de notre cerveau. Disserter devient un vrai plaisir ; on est heureux lorsque notre machine cérébrale répond parfaitement à notre demande, et lorsqu'on parvient à se faire entendre et à dialoguer efficacement avec autrui. Disserter, vous en rêvez ? Ce manuel est là pour vous y aider, rassemblant des pistes de motivation, des conseils de méthode, des instruments de travail, des exercices d'entraînement, des exemples littéraires tirés d'oeuvres classiques, mais aussi contemporaines d'auteurs de talent à découvrir, des points de vue critiques qui stimulent la réflexion. Un livre qui ouvre sur d'autres lectures. Des amitiés littéraires à l'infini. La littérature, encore et toujours. Un bonheur renouvelé. Bénédicte Freysselinard est agrégée de Lettres et titulaire d'un Doctorat de Lettres. Elle enseigne avec bonheur du collège à l'Université, convaincue que les bienfaits de la littérature profitent autant aux enfants qu'aux adolescents et aux enseignants.

Par Bénédicte Freysselinard
Chez Ellipses

|

Auteur

Bénédicte Freysselinard

Editeur

Ellipses

Genre

Dissertation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La dissertation littéraire par Bénédicte Freysselinard

Commenter ce livre

 

La dissertation littéraire

Bénédicte Freysselinard

Paru le 19/08/2025

256 pages

Ellipses

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340105904
9782340105904
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.