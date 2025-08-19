La dissertation littéraire

Argumenter facilement pour convaincre, mieux comprendre les nuances d'un point de vue opposé au sien, prendre la plume sans redouter la page blanche, jouer avec ses connaissances littéraires, exposer clairement ses idées en les hiérarchisant, réfléchir de façon autonome... Disserter, c'est un peu tout cela. C'est un exercice de l'esprit qui nécessite de s'entraîner régulièrement, un sport intellectuel qui demande des assouplissements et qui permet d'acquérir une endurance indispensable à la bonne santé de notre cerveau. Disserter devient un vrai plaisir ; on est heureux lorsque notre machine cérébrale répond parfaitement à notre demande, et lorsqu'on parvient à se faire entendre et à dialoguer efficacement avec autrui. Disserter, vous en rêvez ? Ce manuel est là pour vous y aider, rassemblant des pistes de motivation, des conseils de méthode, des instruments de travail, des exercices d'entraînement, des exemples littéraires tirés d'oeuvres classiques, mais aussi contemporaines d'auteurs de talent à découvrir, des points de vue critiques qui stimulent la réflexion. Un livre qui ouvre sur d'autres lectures. Des amitiés littéraires à l'infini. La littérature, encore et toujours. Un bonheur renouvelé. Bénédicte Freysselinard est agrégée de Lettres et titulaire d'un Doctorat de Lettres. Elle enseigne avec bonheur du collège à l'Université, convaincue que les bienfaits de la littérature profitent autant aux enfants qu'aux adolescents et aux enseignants.