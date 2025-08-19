Inscription
La méthode TOEIC

Pierre-Emile Lapérine

La méthode TOEIC : La stratégie gagnante ! s'adresse aux candidats qui se préparent à passer le test TOEIC® dans sa version "Listening & Reading" . Il propose des mises en situation concrètes et des jeux pédagogiques en complément des aspects lexicaux, grammaticaux et méthodologiques abordés dans chaque chapitre. Il peut être utilisé seul ou à plusieurs pour les activités collaboratives. Le lecteur pourra, grâce au livre : - Découvrir les spécificités de chaque partie du test TOEIC® pour répondre aux questions de manière méthodique - Apprendre à déjouer les pièges de l'examen de manière ludique grâce aux jeux et aux activités interactives - Maîtriser l'essentiel des points de grammaire et du vocabulaire abordés dans le test pour atteindre votre objectif de score - S'entraîner au plus près des attentes du test grâce aux exercices pratiques et à la diversité des accents des locuteurs - Identifier ses points forts et axes d'amélioration en passant un examen blanc basé sur des types de textes similaires à ceux du test TOEIC® (avec des réponses commentées dans la correction) - Evaluer ses progrès grâce à une aventure basée sur le principe des "jeux d'évasion" pédagogiques qui reprend toutes les questions "types" du test TOEIC®

