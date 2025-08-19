Voyage en Chine B1-B2-C1

Si vous apprenez le chinois depuis quelques années et vous souhaitez vous perfectionner, cet ouvrage sera idéal pour vous ! L'auteure propose aux apprenants francophones un voyage imaginaire, à la découverte de six villes chinoises, avec à chaque fois une plongée dans le réel de la communication avec les Chinois d'aujourd'hui. Six textes, six conversations, six thématiques vous aident : - à consolider le vocabulaire déjà connu - à assimiler de nouveaux mots - à enrichir vos connaissances culturelles - à renforcer vos compétences à l'écrit et à l'oral en compréhension et en expression. Les exercices associés aux leçons, les textes enregistrés que vous pouvez écouter sur le site des éditions Ellipses, et les dix fiches de révision vous permettront de " voyager " en autonomie ou guidé par votre enseignant.