BTS Professions Immobilières Programmes de 1re et 2e années

Le passeport de la réussite en BTS Professions immobilières ! Cet ouvrage a été établi sur la base du nouveau référentiel BTS professions immobilières de 2023. Le livre est composé de : - D'un bloc principal " Conduite du projet immobilier du client en vente et location " comprenant 30 fiches ; - D'un bloc secondaire " Administration des copropriétés et de l'habitat social " comprenant 17 fiches ; - Un bloc " Environnement juridique " comprenant 25 fiches ; - Un chapitre " Fiscalité " comprenant 6 fiches. Chaque fiche comprend : - un cours théorique ; - un sujet d'exercice avec son corrigé ; - un extrait d'un sujet de BTS antérieur avec sa correction. Notre démarche consiste à prendre en compte deux dimensions, l'une académique, l'autre professionnelle, pour vous aider à organiser et à gérer au mieux vos révisions dans la construction d'une professionnalité dans l'immobilier.