Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

BTS Professions Immobilières Programmes de 1re et 2e années

Kévin Trodoux, Jose-Miguel Alonso-Garcia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le passeport de la réussite en BTS Professions immobilières ! Cet ouvrage a été établi sur la base du nouveau référentiel BTS professions immobilières de 2023. Le livre est composé de : - D'un bloc principal " Conduite du projet immobilier du client en vente et location " comprenant 30 fiches ; - D'un bloc secondaire " Administration des copropriétés et de l'habitat social " comprenant 17 fiches ; - Un bloc " Environnement juridique " comprenant 25 fiches ; - Un chapitre " Fiscalité " comprenant 6 fiches. Chaque fiche comprend : - un cours théorique ; - un sujet d'exercice avec son corrigé ; - un extrait d'un sujet de BTS antérieur avec sa correction. Notre démarche consiste à prendre en compte deux dimensions, l'une académique, l'autre professionnelle, pour vous aider à organiser et à gérer au mieux vos révisions dans la construction d'une professionnalité dans l'immobilier.

Par Kévin Trodoux, Jose-Miguel Alonso-Garcia
Chez Ellipses

|

Auteur

Kévin Trodoux, Jose-Miguel Alonso-Garcia

Editeur

Ellipses

Genre

BTS NRC

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur BTS Professions Immobilières Programmes de 1re et 2e années par Kévin Trodoux, Jose-Miguel Alonso-Garcia

Commenter ce livre

 

BTS Professions Immobilières Programmes de 1re et 2e années

Kévin Trodoux, Jose-Miguel Alonso-Garcia

Paru le 19/08/2025

450 pages

Ellipses

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340105164
9782340105164
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.