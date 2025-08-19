Inscription
#Essais

BTS CJN en fiches, méthodes et entraînements 1re et 2e année

Sabrina Bargis, Louis Alran, Laurence Laribe-Avizanda

Cet ouvrage toutes matières est destiné aux étudiants du BTS Collaborateur Juriste Notarial et à toutes les personnes intéressées par l'acquisition des connaissances juridiques à travers le monde notarial (étudiants en licence professionnelle, collaborateurs des offices notariaux, universitaires...) Il propose pour chaque matière : - Une présentation des attendus et une méthodologie pas à pas pour réussir les épreuves ; - Des fiches de cours synthétiques reprenant les notions essentielles, organisées de manière à retenir et comprendre simplement les principes théoriques ; - Des exercices méthodiques et progressifs permettant de s'entraîner et de mettre en application les connaissances acquises grâce aux fiches ; - Des sujets types et des corrections d'annales afin de s'entraîner dans des conditions proches de l'examen final. Ce manuel permet d'accompagner et de préparer efficacement les futurs collaborateurs à appréhender le rôle du notaire et les enjeux auxquels il est confronté au quotidien.

Par Sabrina Bargis, Louis Alran, Laurence Laribe-Avizanda
Chez Ellipses

|

Auteur

Sabrina Bargis, Louis Alran, Laurence Laribe-Avizanda

Editeur

Ellipses

Genre

Droit

Paru le 19/08/2025

450 pages

Ellipses

33,00 €

ActuaLitté
