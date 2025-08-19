Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Marketing

Sébastien Soulez, Saïd Halla, Thierry Himber

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
75 exercices de Marketing avec des corrigés détaillés pour vous entraîner à pratiquer le marketing à l'aide d'énoncés proches de la réalité de l'activité marketing des entreprises. Ce livre va vous permettre d'acquérir le savoir-faire indispensable pour résoudre avec succès les exercices de marketing de vos devoirs et de vos examens ; il va vous donner la maîtrise des concepts et des outils du marketing et de l'action commerciale tels qu'ils sont pratiqués au sein des entreprises. Tout y est développé et méthodiquement expliqué à l'aide de corrigés détaillés. Quatre parties : le marketing stratégique ; le comportement de l'acheteur et la gestion de la relation client ; le marketing opérationnel ; révision et tests. L'ensemble constitue un véritable outil de travail et d'entraînement pour l'étudiant qui prépare un examen de marketing, notamment dans l'enseignement supérieur de gestion. Ce livre vous permet de mettre en application l'ensemble des connaissances développées par Sébastien Soulez dans son livre Le Marketing (collection les Zoom's).

Par Sébastien Soulez, Saïd Halla, Thierry Himber
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Sébastien Soulez, Saïd Halla, Thierry Himber

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Marketing

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marketing par Sébastien Soulez, Saïd Halla, Thierry Himber

Commenter ce livre

 

Marketing

Sébastien Soulez, Saïd Halla, Thierry Himber

Paru le 19/08/2025

256 pages

Gualino Editeur

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297269223
9782297269223
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.