75 exercices de Marketing avec des corrigés détaillés pour vous entraîner à pratiquer le marketing à l'aide d'énoncés proches de la réalité de l'activité marketing des entreprises. Ce livre va vous permettre d'acquérir le savoir-faire indispensable pour résoudre avec succès les exercices de marketing de vos devoirs et de vos examens ; il va vous donner la maîtrise des concepts et des outils du marketing et de l'action commerciale tels qu'ils sont pratiqués au sein des entreprises. Tout y est développé et méthodiquement expliqué à l'aide de corrigés détaillés. Quatre parties : le marketing stratégique ; le comportement de l'acheteur et la gestion de la relation client ; le marketing opérationnel ; révision et tests. L'ensemble constitue un véritable outil de travail et d'entraînement pour l'étudiant qui prépare un examen de marketing, notamment dans l'enseignement supérieur de gestion. Ce livre vous permet de mettre en application l'ensemble des connaissances développées par Sébastien Soulez dans son livre Le Marketing (collection les Zoom's).