Droit de la fonction publique

Frédéric Colin

Toutes les règles en matière de déontologie et de droits et obligations des fonctionnaires Le droit de la fonction publique organise le fonctionnement des relations d'emplois particulières entre les employeurs chargés de missions d'intérêt général avec leurs agents. Ce droit est soumis régulièrement à des réformes pour répondre aux nouveaux besoins des services de l'Etat et pour mettre en oeuvre les politiques publiques des différents gouvernements comme par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle avec le développement du "live chat métiers de la police nationale" (14 mars 2023). Cette nouvelle édition 2023 se base sur les textes normatifs s'appliquant à la fonction publique (Constitution, droit international, lois, règlements), ainsi que sur la jurisprudence, indispensable à une compréhension plus concrète de l'application de ces textes. Points forts - Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiant - A jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles - Conforme au cours de Droit de la fonction publique

ActuaLitté
