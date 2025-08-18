Inscription
Seurat

Hajo Düchting, Hajo Düchting

Georges Seurat (1859-1891) n'avait que 31 ans à sa mort, mais il produisit lors de sa courte vie des centaines de dessins, de croquis à l'huile et de toiles qui ouvrirent une perspective nouvelle à la peinture européenne. Etudiant à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, il admire et observe de près le travail de Delacroix, et se passionne pour l'interaction entre la lumière et la couleur. Il élabore le Divisionnisme, technique qui consiste à juxtaposer et fondre des touches de peinture, du bout de la brosse, pour créer des images pointillistes scintillantes et luminescentes, qui évoquent le mouvement. Avec cette introduction accessible à l'oeuvre de Seurat, rencontrez un artiste mu par un besoin d'immortaliser la nature et les plaisirs simples de la vie grâce à un langage pictural nouveau.

Monographies

Seurat

Paru le 20/08/2025

96 pages

15,00 €

9783754404782
