#Essais

Google Workspace

Gilles Balmisse

ActuaLitté
Ce livre explore les principaux outils de la plateforme collaborative en ligne Google Workspace. Il détaille ses services de messagerie (Gmail et Google Agenda) et ses applications bureautiques (traitement de texte, tableur, présentations, formulaires). Vous y découvrirez ses outils de chat (Google Chat) et de visioconférence (Google Meet). L'ouvrage aborde de manière détaillée son service d'intelligence artificielle, Gemini, accessible comme application autonome ou directement intégré dans les applications bureautiques. Bien qu'écrit en utilisant la version professionnelle de Google Workspace, ce livre s'adresse également aux utilisateurs des outils gratuits et grand public de Google. Les spécificités des différentes versions sont indiquées pour chaque outil. Après avoir vu les moyens d'inscription et les services de Google Workspace, vous apprendrez à utiliser l'application d'intelligence artificielle Gemini. Vous verrez comment gérer l'espace de stockage en ligne Google Drive : créer ou importer des fichiers, les gérer, les télécharger sur votre ordinateur et les partager avec d'autres utilisateurs. Vous verrez comment utiliser les applications bureautiques en ligne pour créer et éditer des documents Google Docs, des tableaux Google Sheets, des présentations Google Slides et des formulaires de sondage Google Forms. Un chapitre est consacré à la collaboration sur des fichiers Google (partage, commentaires, suggestions de révisions, modifications en temps réel, gestion des révisions). Vous découvrirez ensuite les fonctionnalités du client de messagerie Gmail, y-compris la gestion des contacts et des tâches. Vous apprendrez à échanger des messages instantanés avec vos correspondants via Google Chat et à participer à des réunions en ligne via l'application de visioconférence Google Meet. Une partie est consacrée à Google Agenda : de la création de rendez-vous, d'évènements ou de réunions, jusqu'à la gestion et partage de vos agendas. La dernière partie concerne l'administration de Google Workspace : la gestion des comptes utilisateurs, la configuration des paramètres de l'organisation et la gestion des domaines associés, ainsi que la personnalisation des applications et services.

Par Gilles Balmisse
Chez Editions ENI

|

Auteur

Gilles Balmisse

Editeur

Editions ENI

Genre

Progiciels

Google Workspace

Gilles Balmisse

Paru le 18/08/2025

514 pages

Editions ENI

21,95 €

ActuaLitté
9782409051104
