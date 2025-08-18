Inscription
Illustrator 2025

Didier Mazier

Ce livre présente les fonctionnalités de base d'Adobe Illustrator en matière de dessin vectoriel. Il a été rédigé avec la version 29. 2. 1 d'Illustrator. Le livre débute par une présentation des différents éléments d'interface (panneaux, plans de travail, espaces de travail, règles, repères, grille) avant d'aborder la gestion des documents et des calques. Vous découvrirez ensuite les outils permettant de créer des formes diverses, d'insérer et de mettre en forme du texte et verrez en détail l'utilisation des outils Plume pour la création des tracés. Vous apprendrez à modifier et mettre en valeur les objets en leur appliquant des attributs, des styles, des effets, des transformations.

Par Didier Mazier
Chez Editions ENI

Auteur

Didier Mazier

Editeur

Editions ENI

Genre

Retouches d'images

Illustrator 2025

Didier Mazier

Paru le 18/08/2025

330 pages

Editions ENI

17,50 €

9782409051142
