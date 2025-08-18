Coeur de pierre

Son coeur n'est peut-être pas de pierre, en fin de compte... Teague O'Reilly et ses frères sont condamnés à se transformer en gargouilles. Et, comme leur unique espoir de liberté consiste à rencontrer leur véritable amour, Teague sait qu'il sera maudit à jamais. Qui pourrait aimer un homme que le sexe n'attire pas ? Chris Holt, un ours métamorphe, le piège et lie leurs âmes pour briser sa propre malédiction. Il ne se doutait pas qu'il compromettrait les chances de Teague, mais, maintenant que le mal est fait, il pense détenir la clé de ses problèmes : lui et Frankie. Frankie, un métamorphe puma orphelin, a eu une vie difficile. Pourtant, malgré son jeune âge, il sait qu'il appartient à Teague et à Chris. Chris le sait, lui aussi. Il ne reste plus qu'à prouver à Teague que l'amour dépasse le simple désir charnel. Et lorsque la créature sombre qui les tourmente depuis des mois refait surface avec un plan pour les asservir, il fera tout pour protéger ses hommes. Tout. #MMM #Asexualité #AmesSoeurs #FamilleChoisie Ce tome clôt la série La malédiction des gargouilles.