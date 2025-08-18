Inscription
#Imaginaire

La rébellion dans les gènes

K.N. Banet

ActuaLitté
La loyauté du sang prime sur toutes les lois. Pour Jacky Leon, maintenir l'ordre et faire respecter la Loi pour son père, Hasan, membre du Tribunal des chats-garous, est un devoir. Mais Jacky n'est pas du genre à courber l'échine. Si elle estime que la justice exige de braver la Loi et de tourner le dos aux valeurs qu'on lui a inculquées, elle n'hésitera pas. Même ses proches savent qu'elle ne reculera devant aucun sacrifice pour défendre ses convictions. Ils espèrent juste que ses idéaux ne se heurteront plus jamais aux règles. Parce qu'elle a un autre devoir : celui du sang, ce lien indéfectible qui unit les personnes ayant un jour partagé une vie et un visage. Et quand sa jumelle refait surface, Jacky se retrouve à la croisée des chemins. Car il semblerait que la rébellion soit une affaire de famille. #Métamorphes #SlowBurn #Famille

Par K.N. Banet
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

K.N. Banet

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

La rébellion dans les gènes

K.N. Banet

Paru le 18/08/2025

376 pages

MXM Bookmark

19,00 €

ActuaLitté
9791038126749
