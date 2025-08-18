Inscription
#Essais

Analyse de données marketing avec l’IA

Magali Trelohan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment mieux comprendre ses clients, anticiper leurs attentes, améliorer leur expérience et prendre de meilleures décisions marketing... sans être data scientist ? Ce livre propose aux professionnels du marketing une approche accessible et pragmatique de l'intelligence artificielle, centrée sur l'usage d'outils simples comme Excel, Power BI et ChatGPT, sans recours au code ni aux langages complexes. Après une introduction aux enjeux de l'IA dans le marketing, à ses bénéfices, ses limites et son intégration dans les outils du quotidien, le lecteur est guidé dans la collecte et le nettoyage des données marketing, en respectant les contraintes de qualité, de réglementation et d'exploitation opérationnelle. Il apprend ensuite à mesurer efficacement la performance des campagnes grâce aux indicateurs clés (KPI) et à construire des tableaux de bord automatisés avec l'aide de l'IA. L'ouvrage explore ensuite comment segmenter finement sa clientèle et personnaliser ses campagnes en tirant profit des capacités de traitement et de génération de contenu offertes par les IA génératives. Il montre également comment prédire les comportements futurs, modéliser le churn ou optimiser ses décisions stratégiques avec l'analyse prédictive. La création de rapports à fort impact et la mise en récit des données est essentielle à la bonne communication avec les équipes et les directions : les étapes pour réussir ce travail sont donc également détaillées. Enfin, un chapitre se penche sur l'amélioration continue de l'expérience client via l'analyse des feedbacks et des parcours, et un autre est consacré à l'automatisationde la veille concurrentielle et l'optimisation de l'allocation des ressources marketing à travers les canaux. Chaque chapitre s'appuie sur des cas pratiques, des conseils concrets, des astuces et des tutoriels guidés. Voici un guide essentiel pour les marketeurs souhaitant tirer parti de l'IA sans complexité, pour gagner en efficacité, en réactivité et en pertinence stratégique.

Par Magali Trelohan
Chez Editions ENI

|

Auteur

Magali Trelohan

Editeur

Editions ENI

Genre

Intelligence artificielle

Analyse de données marketing avec l’IA

Magali Trelohan

Paru le 18/08/2025

278 pages

Editions ENI

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782409051067
