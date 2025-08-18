Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Data Scientist et langage R

Eva Laude, Henri Laude

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce guide complet sur la Data Science vous plonge dans un univers passionnant : langage R, réseaux neuronaux, IA générative, outils incontournables du machine learning et du deep learning sont autant de sujets qui vous permettront de devenir promoteurs d'innovations dans votre organisation. Clair et progressif, ce guide accompagne aussi bien les professionnels souhaitant approfondir leurs compétences que les managers désireux de mieux comprendre les enjeux de la data science, sans tomber dans l'excès de formalisme. Cette quatrième édition, entièrement repensée, propose une exploration progressive des concepts clés. Vous commencerez par découvrir le langage R, ses liens étroits avec les statistiques et le machine learning, avant d'approfondir les réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle générative. Vous apprendrez à utiliser - et même à améliorer localement - vos propres modèles LLM (comme les GPT) grâce aux techniques modernes telles que le RAG et les agents intelligents. Les auteurs proposent une approche multiplateforme R/Python à travers des frameworks communs et puissants : - Shiny pour créer des applications web de data science ; - ggplot2 pour des visualisations de haute qualité ; - igraph pour l'analyse de graphes ; - NLTK pour le traitement du langage naturel ; - PyTorch, Keras et TensorFlow pour le deep learning. Vous découvrirez également comment intégrer R et Python dans une même application et manipuler les données de manière cohérente d'un langage à l'autre. Les bases mathématiques sont présentées de manière claire et accessible, permettant de comprendre les notations des publications scientifiques, les manipulations tensorielles en PyTorch ou encore les calculs différentiels via le package Pracma (R) qui clone les fonctions de Matlab. L'ouvrage traite enfin de sujets avancés : séries temporelles, logique floue, traitement d'images, inférence spatio-temporelle et NLP. Les codes R du livre sont disponibles en téléchargement sur editions-eni. fr.

Par Eva Laude, Henri Laude
Chez Editions ENI

|

Auteur

Eva Laude, Henri Laude

Editeur

Editions ENI

Genre

Entrepôt de données

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Data Scientist et langage R par Eva Laude, Henri Laude

Commenter ce livre

 

Data Scientist et langage R

Eva Laude, Henri Laude

Paru le 18/08/2025

890 pages

Editions ENI

54,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409050749
9782409050749
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.