Géométrie CE2

Loïc Cormenier, Geoffrey Hugues

ActuaLitté
Le cahier de géométrie CE2, pour faire de l'entrainement un jeu ! Nouvelle édition conforme au programme 2025 ! Un petit cahier dédié à la géométrie, aux grandeurs et mesure, et à la gestion des données comprenant des activités sur le thème des pirates pour apprendre en s'amusant. Une pédagogie adaptée à l'hétérogénéité des classes, avec des exercices de difficulté progressive. Le cahier propose : - Des pages d'exercices progressifs pour travailler à son rythme. - Des défis stimulants pour se mettre à l'épreuve. - Une énigme ludique à chaque fin de chapitre. - Des leçons à compléter pour fixer ses connaissances (téléchargeables dans la version numérique) Le + : Un grand jeu final sur 8 pages pour terminer le cahier en réinvestissant toutes les notions traitées ! Les auteurs : Loïc Cormenier et Geoffrey Hugues se sont connus sur les bancs de l'IUFM et sont directeurs d'école depuis de nombreuses années. Loïc a un CAPES de mathématiques et enseigne en CM1-CM2 dans une école semi-rurale. Geoffrey, titulaire du CAFIPEMF, a pris des fonctions de directeur d'école d'application après de nombreuses années en CP, CM1 et CM2 et intervient dans la formation des jeunes enseignants.

Paru le 18/08/2025

96 pages

5,95 €

9782223011308
