Taoki et compagnie CP

Angélique Le Van Gong, Isabelle Carlier

Organisé en deux parties : "Code" et "Compréhension" . - La mise en oeuvre pas à pas des séances en classe. - Des modalités de travail alternant collectif et autonomie. - Des propositions pour différencier. - A la fin de chaque séance, des propositions de prolongements en ateliers (jeux et manipulation). - Un travail sur la transversalité, l'ouverture sur le monde et les autres disciplines dans les pages "Pour aller plus loin" . Des ressources à télécharger sur preuve d'achat : - Les scènes illustrées des aventures de Taoki à projeter en classe. - Des photofiches d'entraînement : - Pour chaque leçon de code, deux photofiches pour la différenciation haute et basse. - Pour chaque texte de lecture différenciée, une photofiche pour travailler la compréhension. - Des photofiches de fluence et d'évaluation. - Le matériel de manipulation pour mettre en place les phases d'ateliers : étiquette-mots, cartes illustrées, dominos-phrases...

Taoki et compagnie CP

Angélique Le Van Gong, Isabelle Carlier

Paru le 18/08/2025

312 pages

Hachette

64,90 €

