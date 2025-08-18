Inscription
#Imaginaire

A la recherche de l'artefact volé

Kai Butler

ActuaLitté
Un nouveau dossier ne résoudra pas les vieux problèmes de Parker... Parker Ferro a besoin de vacances. Son petit ami enquête sur un meurtre de haute envergure, les cours faes le sollicitent à toute heure du jour et de la nuit et il est toujours en train de réparer les dégâts provoqués par sa dernière affaire. Sans parler de sa dette à l'esprit de San Amaro. Lorsqu'un riche client le contacte pour retrouver un artefact volé, Parker espère que ce sera un job facile. L'artefact ressemble à celui qui l'a entraîné dans les griffes d'un criminel notoire et a failli ruiner son existence l'an passé, et le voleur pénètre des zones de haute sécurité sans laisser de traces, hormis quelques cadavres. Mais pas de raison de s'inquiéter, n'est-ce pas ? Alors que son monde continue à partir en vrille, Parker doit déterminer le plus important à ses yeux : sa relation, son besoin de vengeance ou sa vie. Devenir le nouveau Windrose n'est définitivement pas de tout repos. #Enquête #Détective #Voleur #UrbanFantasy

Par Kai Butler
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Kai Butler

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

A la recherche de l'artefact volé

Kai Butler

Paru le 18/08/2025

300 pages

MXM Bookmark

23,00 €

ActuaLitté
9791038142763
