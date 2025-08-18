Ce livre s'adresse aux développeurs débutants qui souhaitent maîtriser la conception algorithmique en s'appuyant sur le langage C. Il est particulièrement adapté aux étudiants en licence d'informatique, école d'ingénieur et prépa scientifique. L'efficacité, la modularité et la généricité du langage C vont permettre au lecteur d'acquérir un savoir-faire fondamental en programmation informatique. Au-delà du fonctionnement du langage, l'auteur fournit ce qu'il faut de précision et de pratique pour que le lecteur se l'approprie et le maîtrise ; chaque section théorique est suivie d'une section "Mise en pratique" dédiée, composée d'exercices diversifiés et une section "Expérimentation" propose des études de cas. Les dix premiers chapitres concernent l'apprentissage du langage C et les premières armes en algorithmique : variables et opérations, concepts de sauts, de branchements, de boucles et de fonctions, structures, tableaux, unions et bien entendu les pointeurs. La suite du livre apporte des approfondissements avec l'étude des listes en C. Les listes chaînées dynamiques, mais également les piles et les files ainsi que les arbres, essentiellement les arbres binaires, sont expliqués. Pour ce faire, un chapitre expose la récursivité, élément incontournable pour l'implémentation des arbres. Pour finir, un chapitre consacré à la bibliothèque multimédia Allegro 5 fournit une introduction au graphisme et à la programmation de jeu vidéo.