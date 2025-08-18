Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Langage C

Frédéric Drouillon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre s'adresse aux développeurs débutants qui souhaitent maîtriser la conception algorithmique en s'appuyant sur le langage C. Il est particulièrement adapté aux étudiants en licence d'informatique, école d'ingénieur et prépa scientifique. L'efficacité, la modularité et la généricité du langage C vont permettre au lecteur d'acquérir un savoir-faire fondamental en programmation informatique. Au-delà du fonctionnement du langage, l'auteur fournit ce qu'il faut de précision et de pratique pour que le lecteur se l'approprie et le maîtrise ; chaque section théorique est suivie d'une section "Mise en pratique" dédiée, composée d'exercices diversifiés et une section "Expérimentation" propose des études de cas. Les dix premiers chapitres concernent l'apprentissage du langage C et les premières armes en algorithmique : variables et opérations, concepts de sauts, de branchements, de boucles et de fonctions, structures, tableaux, unions et bien entendu les pointeurs. La suite du livre apporte des approfondissements avec l'étude des listes en C. Les listes chaînées dynamiques, mais également les piles et les files ainsi que les arbres, essentiellement les arbres binaires, sont expliqués. Pour ce faire, un chapitre expose la récursivité, élément incontournable pour l'implémentation des arbres. Pour finir, un chapitre consacré à la bibliothèque multimédia Allegro 5 fournit une introduction au graphisme et à la programmation de jeu vidéo.

Par Frédéric Drouillon
Chez Editions ENI

|

Auteur

Frédéric Drouillon

Editeur

Editions ENI

Genre

Langage C

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Langage C par Frédéric Drouillon

Commenter ce livre

 

Langage C

Frédéric Drouillon

Paru le 18/08/2025

908 pages

Editions ENI

34,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409050824
9782409050824
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.