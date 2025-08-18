Enseigner l'EMC au CM Magellan

Le guide et matériel d'EMC de la collection Magellan pour les niveaux CM1 et CM2 aborde les nouveaux programmes d'EMC de manière motivante et met en oeuvre un temps d'apprentissage, de questionnement, de partage et d'engagement. > Une démarche dynamique pour accompagner tous les élèves dans le développement de soi, l'apprentissage du vivre ensemble et le partage de l'idéal républicain : il s'agit de former ainsi les citoyennes et citoyens de demain. > Une structure qui facilite la circulation par niveau : - En CM1 (onglets verts) : Faire société - En CM2 (onglets orange) : Vivre en République > Un guide pratique sous forme de fiches détachables et photocopiables pour une mise en oeuvre à la carte > Le déroulé pas à pas des séquences : - une mise en voix facilitée par les explications et les savoirs pour l'enseignant - des conseils pour aborder les sujets délicats tels que l'égalité fille-garçon ou la laïcité... - la mise en oeuvre concrète des activités - des pistes pour l'évaluation > Le matériel photocopiable : documents, étiquettes, activités, traces écrites pour les incontournables - S'utilise avec ou sans manuel -