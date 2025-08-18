Inscription
#Roman francophone

Apogée

Elliott Drake

ActuaLitté
Quand une coupe de cheveux tourne à la catastrophe, les Unbreakable Boys débarquent pour sauver la mise ! Un coiffeur sexy, une poule, un cambriolage, du ruban adhésif, un strip-teaseur... Une chose est sûre : aucune journée des Unbreakable Boys ne ressemblera jamais aux autres. B coiffe Lucas Vallois depuis près de huit ans, et il s'apprête enfin à rencontrer ses amis pendant qu'ils se préparent le mariage d'Ian. Mais ce qui s'annonçait comme un week-end tranquille avec une bande de mecs canon se transforme en une série de situations imprévues qui risque bien de chambouler leurs vies à jamais. Comment les choses ont-elles pu si mal tourner ? En plus de la novella Unbreakable Boys, découvrez les aventures et mésaventures inédites de Lucas et Andrei, de Snow et Jude, de Rowe et Noah et de Ian et Hollis. #Romance #FamilleChoisie #Nouvelles Ce tome clôt la série Des liens indestructibles.

Par Elliott Drake
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Elliott Drake

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

Apogée

Elliott Drake

Paru le 18/08/2025

300 pages

MXM Bookmark

25,00 €

ActuaLitté
9791038132290
© Notice établie par ORB
