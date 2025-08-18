Premiere Pro 2025

Ce livre vous présente l'ensemble des fonctionnalités du logiciel de montage vidéo Adobe Premiere. Ecrit pour des débutants ou des personnes possédant les notions de base du montage vidéo, il suit de manière chronologique le travail de création d'une vidéo. Après avoir découvert les principes du montage (étapes du montage, caractéristiques vidéo et audio), vous verrez comment bien démarrer avec Adobe Premiere (prise en main et personnalisation de l'espace de travail). Pour mettre en place le projet, vous apprendrez à importer et gérer les fichiers médias avant de dérusher et d'organiser le projet. Le vrai travail de montage commencera alors en suivant toutes les étapes au fil des chapitres : création d'un bout-à-bout, amélioration du montage, habillage (textes et titres. effets et transitions), montage et mixage du son, étalonnage. L'objectif de tout ce travail est bien sûr d'exporter les vidéos avant d'archiver le travail. A chaque étape, les concepts techniques nécessaires sont expliqués sans jargon et les outils sont présentés avec des exemples pas-à-pas pour aider à se les approprier. Le monde de la création visuelle et numérique est actuellement dans une grande phase de transformation, avec l'intégration de plus en plus importante de l'Intelligence Artificielle, générative ou non, dans les outils de travail. L'accent a donc été mis sur les fonctionnalités de Premiere basées sur l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de chercher de manière naturelle dans les fichiers médias avec Media Intelligence, d'effectuer un montage basé sur le texte, d'utiliser l'outil Extension générative pour allonger des plans ou remixer de la musique automatiquement pour adapter sa durée : le lecteur crée et l'IA l'assiste.