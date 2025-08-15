Inscription
#Essais

Tu veux un changement ? Fais-le toi-même !

Elisée Kouassi

ActuaLitté
Un entrepreneur qui n'est pas véritablement ancré dans sa vision ne fera pas long feu et perdra ses acquis après la couverture de son investissement à travers ses charges de départ, son local et son personnel. Il faiblirait devant la densité du marché et serait toujours en train de chercher des financements pour relancer sa machine. Il passerait donc à côté de l'essentiel. Etre entrepreneur, c'est avoir à coeur de changer quelque chose dans son environnement et contribuer à l'émergence de sa communauté. Le monde de l'entrepreneuriat est fait pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux !

Par Elisée Kouassi
Chez Hello Editions

|

Auteur

Elisée Kouassi

Editeur

Hello Editions

Genre

Innovation

Tu veux un changement ? Fais-le toi-même !

Elisée Kouassi

Paru le 15/08/2025

80 pages

Hello Editions

13,00 €

ActuaLitté
9782386273582
