Tu veux un changement ? Fais-le toi-même !

Un entrepreneur qui n'est pas véritablement ancré dans sa vision ne fera pas long feu et perdra ses acquis après la couverture de son investissement à travers ses charges de départ, son local et son personnel. Il faiblirait devant la densité du marché et serait toujours en train de chercher des financements pour relancer sa machine. Il passerait donc à côté de l'essentiel. Etre entrepreneur, c'est avoir à coeur de changer quelque chose dans son environnement et contribuer à l'émergence de sa communauté. Le monde de l'entrepreneuriat est fait pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux !