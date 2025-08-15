Immaculée connexion

Qui n'a pas rêvé de tout plaquer pour repartir de zéro ? Le 11 novembre 1985, la police fribourgeoise démantèle un laboratoire d'héroïne aux Paccots, révélant la plus grosse saisie de drogue jamais réalisée en Suisse. Trente-huit ans après, ce roman imagine le destin des "petites mains " de cette affaire. Les femmes fatales ont l'âge d'être grand-mères, les vieux gangsters sont fatigués. Cependant, un jeune homme un peu perdu va raviver, malgré lui, d'anciennes blessures. Alexandre assiste par hasard au meurtre d'un dealer sur la place de la Gare, à Vevey. Paniqué à l'idée d'être soupçonné, il prend la fuite. Il est recueilli par une vieille dame du quartier puis dans un chalet de montagne. Pour se protéger, il doit se déconnecter de l'intelligence artificielle qui le fascine. Toutes et tous ont en commun de chercher leur place dans un monde incertain, avec la soif de vivre chevillée au corps. Après le succès de "Malatraix" et de "Dormez en Peilz", Emmanuelle Robert explore le basculement de destins ordinaires en signant un thriller foisonnant, entre crimes du passé et interrogations contemporaines. Elle questionne aussi le silence sur le rôle des femmes dans les organisations criminelles.