Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

Immaculée connexion

Emmanuelle Robert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui n'a pas rêvé de tout plaquer pour repartir de zéro ? Le 11 novembre 1985, la police fribourgeoise démantèle un laboratoire d'héroïne aux Paccots, révélant la plus grosse saisie de drogue jamais réalisée en Suisse. Trente-huit ans après, ce roman imagine le destin des "petites mains " de cette affaire. Les femmes fatales ont l'âge d'être grand-mères, les vieux gangsters sont fatigués. Cependant, un jeune homme un peu perdu va raviver, malgré lui, d'anciennes blessures. Alexandre assiste par hasard au meurtre d'un dealer sur la place de la Gare, à Vevey. Paniqué à l'idée d'être soupçonné, il prend la fuite. Il est recueilli par une vieille dame du quartier puis dans un chalet de montagne. Pour se protéger, il doit se déconnecter de l'intelligence artificielle qui le fascine. Toutes et tous ont en commun de chercher leur place dans un monde incertain, avec la soif de vivre chevillée au corps. Après le succès de "Malatraix" et de "Dormez en Peilz", Emmanuelle Robert explore le basculement de destins ordinaires en signant un thriller foisonnant, entre crimes du passé et interrogations contemporaines. Elle questionne aussi le silence sur le rôle des femmes dans les organisations criminelles.

Par Emmanuelle Robert
Chez Editions Slatkine

|

Auteur

Emmanuelle Robert

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Immaculée connexion par Emmanuelle Robert

Commenter ce livre

 

Immaculée connexion

Emmanuelle Robert

Paru le 15/08/2025

456 pages

Editions Slatkine

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782832113882
9782832113882
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Bardella, du fromage et des sardines : un panier garni qui finit au tribunal La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.