IA, miracle du 21e siècle?

François Vidaux

ActuaLitté
L'Intelligence artificielle, un progrès phénoménal ou un "pétard mouillé" qui entraîne une véritable folie "commerciale" . Des progrès sensibles sont encore à accomplir pour développer des réseaux neuronaux identiques ou très proches de l'être humain. Il faut également créer d'autres algorithmes plus performants, et les mathématiciens ont encore du pain sur la planche. Chaque "Chat" (GPT, Deepseek) est encore beaucoup trop ciblé. Ne désespérons pas toutefois, la révolution est en route.

Par François Vidaux
Chez L'Echappée Belle

|

Auteur

François Vidaux

Editeur

L'Echappée Belle

Genre

Faits de société

IA, miracle du 21e siècle?

François Vidaux

Paru le 15/08/2025

72 pages

L'Echappée Belle

15,00 €

ActuaLitté
9782491991357
