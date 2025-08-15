IA, miracle du 21e siècle?

L'Intelligence artificielle, un progrès phénoménal ou un "pétard mouillé" qui entraîne une véritable folie "commerciale" . Des progrès sensibles sont encore à accomplir pour développer des réseaux neuronaux identiques ou très proches de l'être humain. Il faut également créer d'autres algorithmes plus performants, et les mathématiciens ont encore du pain sur la planche. Chaque "Chat" (GPT, Deepseek) est encore beaucoup trop ciblé. Ne désespérons pas toutefois, la révolution est en route.