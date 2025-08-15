Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

L'histoire des Mack

Thierry Wintzner, Leno Carvalho, Bruno Hang

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsque l'on franchit les portes d'Europa-Park, on peut s'attendre à tout, même aux choses les plus incroyables. C'est ce qui va arriver à quatre familles de nationalités différentes, venues dans le célèbre parc d'attractions le jour exact de son 50e anniversaire. Ces quatre équipes vont devoir résoudre des énigmes et trouver des indices cachés dans tout le site, afin d'entrer dans l'histoire du parc et bien évidemment dans celle de ses propriétaires et fondateurs : la famille Mack. Réussiront-ils leur mission, dans ce voyage aussi mouvementé qu'imprévu ? Et qui sera le vainqueur de ce jeu de piste à couper le souffle, mêlant la fiction... à la réalité ? !

Par Thierry Wintzner, Leno Carvalho, Bruno Hang
Chez Editions du Signe

|

Auteur

Thierry Wintzner, Leno Carvalho, Bruno Hang

Editeur

Editions du Signe

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'histoire des Mack par Thierry Wintzner, Leno Carvalho, Bruno Hang

Commenter ce livre

 

L'histoire des Mack

Thierry Wintzner, Leno Carvalho

Paru le 15/08/2025

48 pages

Editions du Signe

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782746845015
9782746845015
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Bardella, du fromage et des sardines : un panier garni qui finit au tribunal La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.