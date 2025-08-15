L'histoire des Mack

Lorsque l'on franchit les portes d'Europa-Park, on peut s'attendre à tout, même aux choses les plus incroyables. C'est ce qui va arriver à quatre familles de nationalités différentes, venues dans le célèbre parc d'attractions le jour exact de son 50e anniversaire. Ces quatre équipes vont devoir résoudre des énigmes et trouver des indices cachés dans tout le site, afin d'entrer dans l'histoire du parc et bien évidemment dans celle de ses propriétaires et fondateurs : la famille Mack. Réussiront-ils leur mission, dans ce voyage aussi mouvementé qu'imprévu ? Et qui sera le vainqueur de ce jeu de piste à couper le souffle, mêlant la fiction... à la réalité ? !