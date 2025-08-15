Inscription
#Polar

Bagatelles pour un ministre

Claude Joste

ActuaLitté
Gilbert Malartigue, ancien ministre et notable de la Haute-Provence, pensait avoir trouvé la paix entre sa bastide, sa nouvelle épouse et les parfums de lavande. A cinquante ans passés, il savoure une retraite mondaine ponctuée de dîners chez les châtelains, loin de la frénésie parisienne. Mais un soir, à Paris, dans l'appartement de son ex-maîtresse Claire, star des couvertures publicitaires, tout bascule : il est abattu d'une balle en plein front. L'arme est à elle. Les empreintes aussi. Derrière ce crime en apparence simple, le commissaire Thiébaut pressent une réalité plus trouble. Pourquoi Claire, incarnation d'un certain fantasme national, aurait-elle tué l'homme qu'elle a tant aimé ? Pourquoi ce retour soudain dans sa vie ? Et que penser de son entourage, trop prompt à condamner ? Un roman d'une finesse acérée, entre polar judiciaire et satire sociale, où la vérité a parfois le parfum du scandale. Claude Joste est l'auteur de plus de quatre-vingts titres publiés notamment dans la mythique Série noire de Gallimard. Plusieurs ont été adaptés à l'écran, dont Un tueur dans la ville. Il a été récompensé par le Grand Prix de littérature policière pour Le Poney rouge.

Par Claude Joste
Chez Les éditions d'Avallon

Auteur

Claude Joste

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Romans noirs

Bagatelles pour un ministre

Claude Joste

Paru le 15/08/2025

162 pages

Les éditions d'Avallon

18,00 €

9782385332860
