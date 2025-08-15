Bagatelles pour un ministre

Gilbert Malartigue, ancien ministre et notable de la Haute-Provence, pensait avoir trouvé la paix entre sa bastide, sa nouvelle épouse et les parfums de lavande. A cinquante ans passés, il savoure une retraite mondaine ponctuée de dîners chez les châtelains, loin de la frénésie parisienne. Mais un soir, à Paris, dans l'appartement de son ex-maîtresse Claire, star des couvertures publicitaires, tout bascule : il est abattu d'une balle en plein front. L'arme est à elle. Les empreintes aussi. Derrière ce crime en apparence simple, le commissaire Thiébaut pressent une réalité plus trouble. Pourquoi Claire, incarnation d'un certain fantasme national, aurait-elle tué l'homme qu'elle a tant aimé ? Pourquoi ce retour soudain dans sa vie ? Et que penser de son entourage, trop prompt à condamner ? Un roman d'une finesse acérée, entre polar judiciaire et satire sociale, où la vérité a parfois le parfum du scandale. Claude Joste est l'auteur de plus de quatre-vingts titres publiés notamment dans la mythique Série noire de Gallimard. Plusieurs ont été adaptés à l'écran, dont Un tueur dans la ville. Il a été récompensé par le Grand Prix de littérature policière pour Le Poney rouge.