La crise anglophone au Cameroun

Qu'est-ce que le bilinguisme expérimental idéal ? Le bilinguisme au Cameroun signifie la compétence qu'a chaque citoyen camerounais de s'exprimer en français et en anglais ; ce bilinguisme hérité de la colonisation est un humanisme qui contribue à la compréhension nationale et internationale, et à la paix. Le bilinguisme développé au lycée bilingue de Buea au moment où l'auteur de cet essai en était professeur, puis proviseur, était un biculturalisme parce que les cours étaient dispensés dans les classes de 4e et de 3e dans les deux langues officielles et dans toutes les matières. Ce bilinguisme-là était donc idéal, théorique et expérimental, mais le projet n'avait pas été évalué ni généralisé. Lorsque la crise anglophone éclate après la célébration du cinquantenaire de la réunification en 2014 et qu'elle devient violente et dramatique vers les années 2016 du fait des sécessionnistes, le Président convoque le grand dialogue national qui aboutit entre autres au statut spécial accordé aux deux régions anglophones. La gestion administrative et politique de la crise aurait-elle contribué à la désillusion du bilinguisme idéal ??