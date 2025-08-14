Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

La crise anglophone au Cameroun

Henri Meva Ondo, Akere Muna, Fidelis Atabong Tatuh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'est-ce que le bilinguisme expérimental idéal ? Le bilinguisme au Cameroun signifie la compétence qu'a chaque citoyen camerounais de s'exprimer en français et en anglais ; ce bilinguisme hérité de la colonisation est un humanisme qui contribue à la compréhension nationale et internationale, et à la paix. Le bilinguisme développé au lycée bilingue de Buea au moment où l'auteur de cet essai en était professeur, puis proviseur, était un biculturalisme parce que les cours étaient dispensés dans les classes de 4e et de 3e dans les deux langues officielles et dans toutes les matières. Ce bilinguisme-là était donc idéal, théorique et expérimental, mais le projet n'avait pas été évalué ni généralisé. Lorsque la crise anglophone éclate après la célébration du cinquantenaire de la réunification en 2014 et qu'elle devient violente et dramatique vers les années 2016 du fait des sécessionnistes, le Président convoque le grand dialogue national qui aboutit entre autres au statut spécial accordé aux deux régions anglophones. La gestion administrative et politique de la crise aurait-elle contribué à la désillusion du bilinguisme idéal ??

Par Henri Meva Ondo, Akere Muna, Fidelis Atabong Tatuh
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Henri Meva Ondo, Akere Muna, Fidelis Atabong Tatuh

Editeur

Les Impliqués

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La crise anglophone au Cameroun par Henri Meva Ondo, Akere Muna, Fidelis Atabong Tatuh

Commenter ce livre

 

La crise anglophone au Cameroun

Henri Meva Ondo

Paru le 14/08/2025

142 pages

Les Impliqués

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042808990
9791042808990
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.