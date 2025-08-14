Inscription
#Manga

The Ride-on King Tome 14

Jasmine Bretcha, Yasushi Baba

Alexandre Ploutinov, Président à vie de la Prussie, pensait avoir tout dompté... jusqu'à ce qu'il débarque dans un monde fantastique peuplé de centaures et de dragons ! Ploutinov et ses camarades arrivent au domaine des esprits, le royaume elfique. Ils cherchent un moyen de contrer Véga qui a lancé une invasion massive de monstres sur le continent. Or, le lieu est devenu une paisible destination touristique, peuplée de demi-elfes qui semblent tout ignorer de la bataille vieille de plusieurs siècles entre les elfes et la sorcière. Alors que Saki et les autres sont déroutées par la situation, un elfe se rend compte du caractère exceptionnel de Ploutinov et décide de tous les convier à la capitale royale, cachée dans les profondeurs du royaume.

Par Jasmine Bretcha, Yasushi Baba
Chez Kurokawa

|

Auteur

Jasmine Bretcha, Yasushi Baba

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

The Ride-on King Tome 14

Yasushi Baba trad. Jasmine Bretcha

Paru le 14/08/2025

192 pages

Kurokawa

7,95 €

9791042019037
