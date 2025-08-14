Chroniques de la mariée de Bretagne Tome 5

Un récit médiéval où les apparences sont parfois trompeuses... Une quête de vengeance au coeur de la Bretagne du XIIIe siècle. Andrée s'est enfin vengée de Robert, l'assassin de son père. Elle doit désormais choisir entre achever son voyage et le poursuivre, sans savoir quel chemin emprunter. C'est alors qu'Andrée se froisse après une parole malheureuse de Thomas... Plus tard apparaît un individu qui connaît le passé de ce dernier. A cause de lui, leur histoire prend une tout autre direction !