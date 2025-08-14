Inscription
Chroniques de la mariée de Bretagne Tome 5

Fédoua Lamodière, Junji Takehara

ActuaLitté
Un récit médiéval où les apparences sont parfois trompeuses... Une quête de vengeance au coeur de la Bretagne du XIIIe siècle. Andrée s'est enfin vengée de Robert, l'assassin de son père. Elle doit désormais choisir entre achever son voyage et le poursuivre, sans savoir quel chemin emprunter. C'est alors qu'Andrée se froisse après une parole malheureuse de Thomas... Plus tard apparaît un individu qui connaît le passé de ce dernier. A cause de lui, leur histoire prend une tout autre direction !

Par Fédoua Lamodière, Junji Takehara
Chez Kurokawa

Auteur

Fédoua Lamodière, Junji Takehara

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

Chroniques de la mariée de Bretagne Tome 5

Junji Takehara trad. Fédoua Lamodière

Paru le 14/08/2025

160 pages

Kurokawa

7,95 €

9791042018788
