Demon Slave Tome 17

Quand le scénariste de Red Eyes Sword donne le pouvoir aux femmes et enchaîne son héros ! Les Yaraijin proposent de coexister avec les humains. Les relations avec les ennemies prennent une nouvelle tournure juste avant les élections. Ren Yamashiro envisage d'accepter la proposition des Yaraijin mais, tout le monde n'est pas de cet avis. C'est alors que Kyôka et Tenka révèlent les mystérieux agissements du temple d'Onmyôryô durant la réunion des commandantes...