Demon Slave Tome 17

Takahiro, Yôhei Takemura, Pierre Giner

Quand le scénariste de Red Eyes Sword donne le pouvoir aux femmes et enchaîne son héros ! Les Yaraijin proposent de coexister avec les humains. Les relations avec les ennemies prennent une nouvelle tournure juste avant les élections. Ren Yamashiro envisage d'accepter la proposition des Yaraijin mais, tout le monde n'est pas de cet avis. C'est alors que Kyôka et Tenka révèlent les mystérieux agissements du temple d'Onmyôryô durant la réunion des commandantes...

Par Takahiro, Yôhei Takemura, Pierre Giner
Chez Kurokawa

Auteur

Takahiro, Yôhei Takemura, Pierre Giner

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

Demon Slave Tome 17

Takahiro, Yôhei Takemura trad. Pierre Giner

Paru le 14/08/2025

208 pages

Kurokawa

7,30 €

9791042018467
