#Manga

Remède impérial - L'étrange médecin de la cour Tome 5

Gaëlle Ruel, Tohru Himuka

ActuaLitté
Dans une société qui ne jure que par la superstition, Koyô révolutionne la médecine. Koyô a enfin ouvert son propre cabinet à Fleuroy avec l'aide de son équipe de choc ! Mais le concept de médecine étant encore méconnu, les affaires peinent à démarrer... Lasse d'attendre qu'un patient se présente, Koyô part pour une emplette au quartier des artisans, où elle fait une rencontre inattendue. De son côté, Keiun décide d'enquêter sur une étrange rumeur selon laquelle une malédiction frapperait les habitants de la province du prunier...

Par Gaëlle Ruel, Tohru Himuka
Chez Kurokawa

|

Auteur

Gaëlle Ruel, Tohru Himuka

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

ActuaLitté
