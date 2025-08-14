Inscription
#Essais

La formation continue au service des reconversions ?

Emmanuel de Lescure, Nicolas Divert, Fabienne Maillard

ActuaLitté
Portée par des discours valorisant la mobilité et l'épanouissement professionnels, la perspective d'une reconversion se diffuse et des dispositifs sont proposés pour y parvenir. Pour la plupart des actifs, la reconversion professionnelle est indissociable d'un projet, fruit d'aspirations à un changement d'emploi, d'entreprise, de carrière, de conditions de travail mais il peut également être prescrit. L'expression "reconversion professionnelle" recouvre donc un ensemble de situations difficilement comparables. Comme le montre cet ouvrage réunissant des travaux d'enquêtes interrogeant les discours et les pratiques de reconversion dans différents contextes professionnels, les liens entre formations et reconversions s'avèrent complexes et la mobilité espérée n'est pas toujours garantie même lorsqu'une ou plusieurs formations ont été suivies. Dès lors, étudier les reconversions permet d'appréhender les évolutions du travail et de l'emploi mais aussi le rôle du capital social, du contexte familial ou encore l'importance des certifications dans la construction des trajectoires professionnelles.

Par Emmanuel de Lescure, Nicolas Divert, Fabienne Maillard
Chez PU Rennes

|

Auteur

Emmanuel de Lescure, Nicolas Divert, Fabienne Maillard

Editeur

PU Rennes

Genre

Sociologie

La formation continue au service des reconversions ?

Emmanuel de Lescure, Nicolas Divert, Fabienne Maillard

Paru le 14/08/2025

248 pages

PU Rennes

24,00 €

9791041301478
