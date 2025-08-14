Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Une mère trop parfaite

Danielle Steel, Céline Cruickshanks, Benjamin Jungers

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand les traumatismes du passé refont surface... Zoe Morgan a tout pour être heureuse : entre le refuge pour mineurs maltraités qu'elle dirige et son mariage avec Austin, un brillant avocat new-yorkais, il ne manque rien à son bonheur. Et l'arrivée tant attendue d'un premier enfant vient combler le couple. Mais les premiers mois sont très difficiles, d'autant que la petite Jaime enchaîne bientôt les visites à l'hôpital. Les incidents à répétition mettent les jeunes parents à fleur de peau, et Austin commence à s'inquiéter du changement de personnalité de son épouse, devenue extrêmement anxieuse... Jusqu'au jour où se produit l'accident de trop.

Par Danielle Steel, Céline Cruickshanks, Benjamin Jungers
Chez Lizzie

|

Auteur

Danielle Steel, Céline Cruickshanks, Benjamin Jungers

Editeur

Lizzie

Genre

CD K7 Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une mère trop parfaite par Danielle Steel, Céline Cruickshanks, Benjamin Jungers

Commenter ce livre

 

Une mère trop parfaite

Danielle Steel trad. Céline Cruickshanks

Paru le 14/08/2025

336 pages

Lizzie

21,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036642647
9791036642647
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.