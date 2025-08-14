Une mère trop parfaite

Quand les traumatismes du passé refont surface... Zoe Morgan a tout pour être heureuse : entre le refuge pour mineurs maltraités qu'elle dirige et son mariage avec Austin, un brillant avocat new-yorkais, il ne manque rien à son bonheur. Et l'arrivée tant attendue d'un premier enfant vient combler le couple. Mais les premiers mois sont très difficiles, d'autant que la petite Jaime enchaîne bientôt les visites à l'hôpital. Les incidents à répétition mettent les jeunes parents à fleur de peau, et Austin commence à s'inquiéter du changement de personnalité de son épouse, devenue extrêmement anxieuse... Jusqu'au jour où se produit l'accident de trop.
Par
Danielle Steel, Céline Cruickshanks, Benjamin Jungers Chez
Lizzie
Commenter ce livre