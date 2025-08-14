Inscription
#Album jeunesse

3 histoires d'animaux de la ferme

Tam Tam Editions, Edita Hadju

ActuaLitté
- Trois livres dans une même boîte. - Une perspective de narration unique pour les tout-petits. - Des illustrations ludiques Trois histoires pour vivre une aventure magique de multiples façons. Chaque ensemble composé de trois livres captivants est un plaisir à lire pour les tout-petits. Chaque livre révèle une partie différente de l'histoire racontée à travers des yeux différents. Une perspective narrative unique conçue pour fasciner les tout-petits.

Par Tam Tam Editions, Edita Hadju
Chez Tam Tam éditions

|

Auteur

Tam Tam Editions, Edita Hadju

Editeur

Tam Tam éditions

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

3 histoires d'animaux de la ferme

Tam Tam Editions, Edita Hadju

Paru le 14/08/2025

12 pages

Tam Tam éditions

14,95 €

ActuaLitté
9789465058320
© Notice établie par ORB
