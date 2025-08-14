L'ancrage énergétique

Faites de l'ancrage votre nouvel automatisme pour être libre et pleinement présent ! Dans un monde où tout s'accélère, où le stress et l'anxiété nous éloignent de nous-mêmes, il est essentiel de se recentrer, de s'ancrer. Etre ancré, c'est être connecté à la terre, c'est être présent dans son corps, se sentir à sa place, avoir la force de l'intention, retrouver force intérieure et sérénité... Dans cet ouvrage, Mary Laure Teyssedre propose une approche accessible mêlant exercices de visualisation, méditations et techniques corporelles. Que vous vouliez vous détendre, renforcer votre confiance en vous ou améliorer votre bien-être au quotidien, vous découvrirez des pratiques simples et puissantes pour retrouver votre équilibre intérieur.