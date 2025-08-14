Inscription
Le phénomène Denis Vipret

Magali Jenny

Vous connaissez Denis Vipret ? A cette question, la majorité répondra : " Bien sûr, le guérisseur de Léchelles dans le canton de Fribourg ! ". D'autres penseront : le magnétiseur, celui qui fait des miracles, ou encore le fan de hockey. Vipret, c'est tout ça en même temps. Cela dépend évidemment de l'effet que sa " force " aura sur la santé et la maladie de ses " patients " ou de la rencontre que chacune et chacun a faite avec lui, mais aussi des histoires que l'on a pu entendre à son sujet. Qui peut, en revanche, se targuer de savoir vraiment qui est Denis Vipret ? Et surtout, qui connaît Denis, l'homme derrière le magnétiseur ? En effet, il ne se confie pas volontiers. A tel point que le présent ouvrage a failli ne jamais voir le jour. D'où vient ce don ? Quelles en sont les limites ? Comment vit-on avec ces capacités hors du commun ? Est-ce un miracle ou une malédiction ? Que sont les méthodes mises à disposition des malades ? Quelle vision du monde quand on voit tout ce dont les gens souffrent ? Pourquoi les mains sur les épaules lors d'un soin ? Quels sont les rapports avec les autres ? Et avec les médecins ? Dans une série d'entretiens, le magnétiseur-paysan répond avec franchise à toutes ces questions et bien plus encore. Une rencontre intrigante avec le phénomène Denis Vipret (en compagnie de Dominique Baechler, professeur généraliste au niveau du secondaire, qui a été l'enseignant de Denis Vipret et qui l'a accompagné lors de la découverte de son don).

Chez Favre

Favre

Actualité médiatique internati

Le phénomène Denis Vipret

Magali Jenny

Paru le 14/08/2025

160 pages

Favre

18,00 €

9782828922801
© Notice établie par ORB
