Vous connaissez Denis Vipret ? A cette question, la majorité répondra : " Bien sûr, le guérisseur de Léchelles dans le canton de Fribourg ! ". D'autres penseront : le magnétiseur, celui qui fait des miracles, ou encore le fan de hockey. Vipret, c'est tout ça en même temps. Cela dépend évidemment de l'effet que sa " force " aura sur la santé et la maladie de ses " patients " ou de la rencontre que chacune et chacun a faite avec lui, mais aussi des histoires que l'on a pu entendre à son sujet. Qui peut, en revanche, se targuer de savoir vraiment qui est Denis Vipret ? Et surtout, qui connaît Denis, l'homme derrière le magnétiseur ? En effet, il ne se confie pas volontiers. A tel point que le présent ouvrage a failli ne jamais voir le jour. D'où vient ce don ? Quelles en sont les limites ? Comment vit-on avec ces capacités hors du commun ? Est-ce un miracle ou une malédiction ? Que sont les méthodes mises à disposition des malades ? Quelle vision du monde quand on voit tout ce dont les gens souffrent ? Pourquoi les mains sur les épaules lors d'un soin ? Quels sont les rapports avec les autres ? Et avec les médecins ? Dans une série d'entretiens, le magnétiseur-paysan répond avec franchise à toutes ces questions et bien plus encore. Une rencontre intrigante avec le phénomène Denis Vipret (en compagnie de Dominique Baechler, professeur généraliste au niveau du secondaire, qui a été l'enseignant de Denis Vipret et qui l'a accompagné lors de la découverte de son don).